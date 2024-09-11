Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке Рикарду Мангаше и уходе в аренду Павла Маслова и Павла Мелёшина.

- «Спартак» подписал очередного новичка - Мангаша. Он может сыграть слева в обороне и в атаке. Как оцениваете этот трансфер?

- Я не знаю, что это за футболист и какой у него уровень. Но эта позиция требовала усиления. Хотя в последнее время там неплохо играет Рябчук. Он приносит пользу команде. Как я понимаю, поиск футболиста на эту позицию шел давно, и сможет ли новичок ее усилить, посмотрим.

- Мангаш сам себя характеризовал, как быстрого игрока, хорошо умеющего подавать навесы. Для нынешнего «Спартака» это необходимо?

- Рябчук может о себе то же самое сказать. Сейчас в команде есть один высокорослый нападающий. Может, это будет актуально. В принципе «Спартак» играет в другой футбол, но нужна вариативность, чтобы можно было играть не только низом, но и верхом, а также через фланги. Как вариант это неплохо.

- Как считаете, не переборщил «Спартак» с новичками?

- Чем больше хороших футболистов, тем лучше. Но как это выглядит для «Спартака» в финансовом отношении, другой вопрос. Хотя продали Соболева. Понятно, что новый тренер хочет делать приобретения под свое видение. Это нормальная ситуация.

- Прошла информация, что Маслова и Мелёшина отдают в аренду в «Сочи». Как к этому относитесь?

- Хорошо. И для ребят это оптимальный вариант, и для «Спартака».

- Кого еще, по-вашему, стоит отдать в аренду, чтобы разгрузить состав?

- На ум приходит Зорин. Неплохой парень, но не знаю, рассчитывает ли на него тренер или нет. В таком возрасте нужна игровая практика. Если сидеть на лавке или выходить на небольшое количество времени, может начаться регресс. Поэтому Зорину нужно играть и желательно на хорошем уровне. Зорин способен выступать на приличном уровне в клубе РПЛ.

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- Кого еще отдали бы в аренду?

- Только кого-то из молодых. Ребятам, которые уже в возрасте, нет смысла идти в аренду.

- А из легионеров кого бы отдали?

- Надо смотреть, как проявит себя нападающий Жозе.

Елена Григорьевская