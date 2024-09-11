Нападающий прошёл обследование перед уходом из «Спартака»

Нападающий Павел Мелёшин вот-вот сменит клубную прописку. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 20-летний футболист перейдёт в «Сочи» на правах аренды. Мелёшин уже прошёл медицинское обследование для «барсов».

«Сочи» в борьбе за Мелёшина обошёл такие команды, как «Торпедо», «Балтика» и «Ахмат». Футболист сделал выбор в пользу сочинцев из-за более выгодного контракта, а также после беседы с тренером Робертом Морено.

На текущий момент «Сочи» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России.