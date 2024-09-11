Газизов прокомментировал слухи о Маслове

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, отреагировал на информацию об интересе клуба к защитнику Павлу Маслову из «Спартака». По словам Газизова, махачкалинцы не рассматривали кандидатуру этого футболиста.

«Мы им не занимались и даже не рассматривали его позицию», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» может попытаться подписать 24-летнего Павла Маслова, если сорвётся его переход в «Сочи».

Отметим, что действующий контракт Павла Маслова со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.