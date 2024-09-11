Карпин рассказал, какое впечатление оставил Батраков

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хорошо показал себя в стартовом отрезке сезона и получил вызов в сборную России. Впрочем, дебютировать за национальную команду футболист не смог из-за отмены товарищеского матча против Таиланда. О Батракове высказался главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«Мы с Алексеем успели пообщаться на теоретических занятиях и тренировках, и он произвел очень приятное впечатление», - слова Карпина приведены на сайте РПЛ.

В следующий раз сборная России соберётся в октябре. Соперники команды Валерия Карпина по товарищеским играм ещё не были объявлены.