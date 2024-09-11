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Карпин оценил шансы на вызов «легионеров» в сборную России

11 Сентября 2024 • 14:59 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, насколько велики шансы увидеть в заявке команды на октябрьский сбор «легионеров», в том числе Александра Головина и Антона Миранчука.

«Если они освоятся и будут регулярно играть в своих клубах, то, конечно, большой шанс, что мы увидим их в октябре в сборной России», - слова Карпина приведены на сайте РПЛ.

Список игроков, вызванных в сборную России на следующий сбор, будет объявлен через несколько недель. С кем российская национальная команда сыграет в октябре, пока что не известно.

Напомним, что на прошлой неделе сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Антон Миранчук Александр Головин ещё теги
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