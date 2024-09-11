В московском «Динамо» ответили на вопрос о Дзюбе

Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора «Динамо», ответил на вопрос, задумывался ли московский клуб о подписании Артёма Дзюбы.

«Нет. Такие решения у нас в клубе принимаются не одним человеком. Думаю, вы о моём мнении уже догадались», - цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Локомотивом». В августе опытный форвард отметил 36-й день рождения.

«Динамо» после семи сыгранных туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.