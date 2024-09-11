В «Ростове» прокомментировали информацию о Глебове

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Данил Глебов не покинет «Ростов» до закрытия летнего трансферного окна. Комментарий на этот счёт дал Алексей Рыскин, который в ростовском клубе занимает пост спортивного директора.

«На заборе тоже много чего пишут. Зачем мне сейчас комментировать это? Трансферное окно закроется – поговорим», - цитирует Рыскина «Чемпионат».

Данилу Глебову 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 8 миллионов евро. Действующий контракт Глебова рассчитан до середины 2028 года.

«Ростов» сейчас занимает седьмое место в таблице РПЛ.