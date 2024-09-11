Романцев против Станковича: «Спартак» назвал составы на Матч звёзд

В среду вечером состоится Матч звёзд «Спартака». В нём лицом к лицу сойдутся «Спартак» Олега Романцева и «Спартак» Деяна Станковича. «Красно-белые» объявили составы на эту игру, и мы приводим их ниже.

«Спартак» Романцева: Филимонов, Максименко – Бабич, Комбаров, Митрески, Курошев, Зобнин, Ананьев, Хлусевич, Мангаш – Фёдорова, Аленичев, Зиньковский, Умяров, Филипович, Игнатов, Зорин, Кобылин – Ари, Юран, Веллитон, Павлюченко, Баженов, Рыков, Быковский. Звёзды: Легков, Абрамов, Борзаковский.

«Спартак» Станковича: Плетикоса, Ребров, Довбня – Боккетти, Мягкова, Литвинов, Добродицкий, Денисов, Крутовских, Гапеев – Барко, Маркиньос, Титов, Медина, Пруцев, Самедов, Пыхчеев – Терехова, Яковлев, Эменике, Сысоев. Звёзды: Ковальчук, Зулькарнаев, Косицын.

Следить за Матчем звёзд можно будет в текстовой трансляции.