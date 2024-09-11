Шалимов: Россия будет под футбольными санкциями минимум 10 лет

Известный тренер Игорь Шалимов не ожидает скорого снятия футбольных санкций с Российского футбольного союза. Как известно, из-за санкций УЕФА и ФИФА российские клубы сейчас не играют в международных турнирах, а сборная России может проводить только товарищеского матча.

«Понятно, что РФС проводит работу и с УЕФА, и с ФИФА, но ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Ранее обсуждался вариант с переходом Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). В последнее время разговоры на этот счёт поутихли.