Кордоба или Соболев: Шалимов выбрал лучшего прямо сейчас

Известный тренер Игорь Шалимов сравнил нападающих Джона Кордобу и Александра Соболева на текущий момент.

Как известно, в летнее трансферное окно Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». При этом слухи связывали московский клуб с Кордобой.

«Не считаю Кордобу лучшим форвардом РПЛ – скорее, он входит в топ-3. Но очевидно, что «Спартак» искал сильного большого форварда и на данный момент он сильнее Соболева – просто потому, что Соболев не играл в начале сезона», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов считает, что в «Спартаке» Соболев не раскрывал потенциал, поскольку играл «спиной к воротам, а не в створе». Также тренер указал на то, что очевидным преимуществом Кордобы над Соболевым является скорость.