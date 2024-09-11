«Он уже топ»: Илич оценил тренера «Спартака» Станковича

Рулевой «Пари НН» Саша Илич оценил уровень главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. По словам Илича, Станковича уже сейчас можно называть тренером топового уровня.

«Он очень хороший тренер. У него есть характер и качества, чтобы быть топом. И он уже топ. Деян и до приезда в Россию отлично работал, и сейчас замечательно справляется со «Спартаком». Станкович делает всё для того, чтобы «Спартак» достиг уровня «Зенита», - цитирует Илича «Чемпионат».

Деян Станкович принял «Спартак» минувшим летом. На текущий момент «красно-белые» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка (14 баллов против 17).

В ближайшем туре «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 15 сентября.