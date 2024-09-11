Стало известно, когда «Локомотив» объявит о трансфере Монтеса

Защитник Сесар Монтес близок к переходу из «Альмерии» в московский «Локомотив». Комментарий на этот счёт дали в агентстве Gelu Rodriguez Asesoria Deportiva, которое работает с 27-летним мексиканским футболистом. Там сообщили, что официально о трансфере будет объявлено в четверг.

«Завтра о трансфере объявят официально», - комментарий из агентства приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация об условиях трансфера Сесара Монтеса в «Локомотив». Ближайший матч российского чемпионата команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Оренбурга» на выезде.