Батраков высказался о секрете своего прогресса

Полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива» добился прогресса и даже получил вызов в сборную России. 19-летний футболист ответил на вопрос, с чем он связывает свой успешный старт сезона 2024/2025.

«Постепенно к этому шёл, особо ничего не менял. Просто повысил требования к себе», - цитирует Батракова «РБ Спорт».

Батраков отметил, что он настроен и дальше прогрессировать по результатам постоянной работы.

«Забил, отдал – хорошо, но я хочу ещё больше, хочу прогрессировать. Знаю, что есть точки для роста», - сказал Батраков.

«Локомотив» после семи туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» отстают на два очка.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Оренбурга».