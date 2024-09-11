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Масалитин оценил приход Гуараирапы в ЦСКА эксклюзив

11 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику армейцев.

- Завтра закрывается трансферное окно. Как оцените новичков ЦСКА?

- Впечатления неоднозначные. Койта и Жемалетдинов вызывают вопросы. Эти приобретения пока себя не оправдывают. Особой помощи от них не вижу.

- А Круговой?

- Вот он вписался в игру ЦСКА быстро и очень хорошо. Здесь армейцы угадали. Такого игрока давно не было на левом фланге красно-синих. Правда, и ему надо немного расширить диапазон своих действий на поле.

- В смысле?

- Не только с фланга подавать, но и чаще смещаться в середину. Думаю, ему надо немного разнообразить свою игру. А так, считаю, он уже приносит пользу команде.

- Койта совсем не убедил?

- Да непонятна его роль в команде! Где его видит Николич? Кого он играет? Вингера, второго нападающего? Пока  впечатления, скажем так, нехорошие. Жемалетдинов много пропустил из-за травмы. Никак не может выйти на свой прежний уровень. А время-то идет. Нужно давать результат здесь и сейчас. А вот когда он начнет отдавать и забивать… Вопрос. Вот вам и свободные агенты. С одной стороны, бесплатно. А с другой, какой КПД они дают? Лишний раз задумаешься, нужны ли свободные агенты.

- Жемалетдинов тяжеловат?

- Ну да. Непросто восстановиться после тяжелой травмы. Он и в «Локомотиве» в последнее время выходил на замену. Это же креатура Николича. Он и должен, по идее, нести ответственность за приобретение Жемалетдинова.

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- С одним Мусаевым на острие будет сложно претендовать на высокие места?

- Не знаю, когда подтянется этот белорус Шуманский. Мы вообще его не видели. Все-таки отдали за него полтора миллиона, а он сидит на лавочке. Сейчас, правда, пошли разговоры про Гуарирапу.

- Да, должен пройти медосмотр в ЦСКА.

- Медосмотр медосомотром, но дальше же еще надо договориться. Все упирается в деньги. Найдет ли ЦСКА средства?

- А Гуараирапа усилит армейцев?

- В принципе, в прошлом сезоне он себя в «Сочи» хорошо проявил. Вопросов к нему не возникало. Странно, что такой нападающий не востребован в РПЛ.

- То есть вы этот трансфер одобряете?

- Думаю, он может усилить армейцев. Адаптирован к нашей лиге, у него много сильных качеств. Может эффективно играть на втором этаже, мяч придержать, у него хорошее голевое чутье. Этот трансфер не станет провалом. По крайней мере, мне так кажется.

- Уход Чалова – потеря для ЦСКА?

- Ну если человек не мотивирован, какой смысл его удерживать? Захотел уехать – что поделать? Его выбор. Когда он был в порядке, являлся лидером ЦСКА. А когда у него пропало желание, смысл его сохранять в команде? Поехал в Грецию. Понимаете, чалов - уже перевернутая страница. ЦСКА должен дальше развиваться без него.

Александр Сычев


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