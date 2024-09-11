«Локомотив» закрывает трансфер мексиканца – известны все условия

В ближайшее время «Локомотив» должен объявить о трансфере защитника Сесара Монтеса из «Альмерии». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 27-летний мексиканец сейчас проходит медицинское обследование в Москве.

Отмечается, что сумма трансфера Монтеса в «Локомотив» составит 6 миллионов евро. Защитник подпишет контракт на три сезона с опцией продления ещё на один год. В московском клубе Сесар будет зарабатывать 1,4 миллиона евро за сезон.

«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два очка.