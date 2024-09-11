Гуарирапа станет игроком ЦСКА – раскрыты условия

Нападающий Сауль Гуарирапа переходит из «Сочи» в ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «армейцы» заплатят за аренду 21-летнего венесуэльца 400 тысяч евро. По завершению сезона 2024/2025 ЦСКА будет обязан выкупить Сауля, если он проведёт определённое количество матчей.

«Сочи» и ЦСКА уже достигли принципиального соглашения. При этом клубы ещё обсуждают сумму выкупа и график платежей, отмечает источник.

Ранее появлялась информация о том, что Сауль Гуарирапа отправился на медицинское обследование для ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро.