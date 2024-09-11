Матч звёзд московского «Спартака»: кто сыграет, когда смотреть – отмечаем юбилей «Лукойл Арены»

5 сентября 2014 года «Спартак» сыграл с «Црвеной Звездой» на своём домашнем стадионе, тем самым открыв его. Спустя 10 лет в честь юбилея состоится матч легенд клуба, а все вырученные деньги будут направлены в Российский Красный Крест. А мы пока расскажем о том, что известно о матче на текущий момент.

Разумеется, одним из главных тренеров будет легендарный Олег Романцев, но еще больше интригует участие в игре Деяна Станковича. Он точно будет на арене в этот день, но вот его статус остается сюрпризом. Быть может, обладатель сумасшедшего удара сможет продемонстрировать его на газоне. Зато, совершенно точно сыграют герои чемпионских сезонов «красно-белых» Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Александр Филимонов. Вероятно, можно ждать и многих участников матча памяти Ильи Цымбаларя, который состоялся год назад: Андрей Ещенко, Роман Павлюченко, Никита Баженов и Александр Самедов точно выйдут в этот день на поле. Вероятно, сыграет и автор гола в игре против сербов, а ныне главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров.

Не обойдется и без легионеров, вписавших себя в историю «Спартака». Ожидается приезд чемпиона России 2001 года Игора Митрески, отыгравшего 85 матчей за клуб. Интригует и появление совсем недавно завершившего карьеру Сальваторе Боккетти, а также Араса Озбилиза, который, вероятно, будет самым молодым участником матча, хотя можно ожидать любых сюрпризов. Из уже известного, в Россию вернется блестящий бомбардир Эмануэль Эменике, успевший забить 21 мяч в 42-х играх за «Спартак».

Также сыграет и человек, дважды выигрывавший гонку бомбардиров. Речь, конечно, о бразильце Веллитоне. Вспоминая о нем, конечно, очень бы хотелось увидеть в этой встрече и Алекса. Спартаковским болельщикам было бы невероятно приятно вновь вдохновиться этим легендарным дуэтом, да и выходу на поле Рафаэля Кариоки они бы точно порадовались. Как знать, что еще готовят организаторы. Например, есть слухи о приезде в Москву аргентинца Тино Косты.

От таких матчей, кроме окрыляющего чувства ностальгии, всегда ждешь зрелища. Очень хотелось бы, чтобы спартаковцы сделали зрителям настоящий подарок в этот вечер. Отрадно, что что игра состоится в отличную погоду, низкая температура, например, сильно помешала прошлогодней игре ветеранов ЦСКА и «Локомотива», здесь же такой проблемы не будет. И, разумеется, нет никаких сомнений в том, что сегодня, с 20:00 по московскому времени всех болельщиков ждут самые настоящие эмоции, обилие голов и узнаваемые лица, творившие историю клуба. Хоть матч и приурочен к юбилею стадиона, он означает намного больше, чем протокольная товарищеская игра ветеранов и не только.

Прямая текстовая трансляция встречи матча звёзд московского «Спартака» пройдёт на сайте LiveResult.Ru. Начало встречи – 20:00 по московскому времени.

Сергей РУМЯНЦЕВ