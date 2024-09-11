Камоцци: «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне»

Известный футбольный функционер Франко Камоцци оценил перспективы «Спартака». В своё время итальянский специалист был советником владельца московского клуба, когда им был Леонид Федун.

«Мне нравится работа Станковича в «Спартаке», игроки верят в него. Думаю, они смогут побороться за чемпионство в этом сезоне», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» после семи туров располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От располагающегося на вершине «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три очка.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против махачкалинского «Динамо».