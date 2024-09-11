Глебов не перейдёт в клуб из Москвы

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов находился на радарах «Спартака», ЦСКА и «Динамо». В последние дни ближе всех к трансферу Глебова были «армейцы». Впрочем, из-за финансовых ограничений ЦСКА перенёс переговоры на зиму. В итоге Данил не покинет «Ростов» в последние часы летнего трансферного окна. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Данила Глебова в 8 миллионов евро. За «Ростов» полузащитник выступает с января 2019 года после трансфера из «Анжи».

Отметим, что «Ростов» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.