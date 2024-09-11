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Мостовой назвал лучший трансфер «Спартака» за последнее время

11 Сентября 2024 • 13:30 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о работе «Спартака» на трансферном рынке. По словам Мостового, московский клуб хорошо поработал над усилением своего состава.

«Спартак» провёл неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано. Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко. Наверное, Барко назову лучшей покупкой «Спартака» за последнее время. Но судить будем только по результату», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой отметил, что теперь всем футболистам «Спартака» нужно сыграться.

«Спартак» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три зачётных балла (14 очков против 17).

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