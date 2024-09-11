Экс-нападающий «Спартака» Соболев: «Я счастлив в «Зените»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей адаптации в стане действующего чемпиона России.

«Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде», - цитирует российского форварда «Матч ТВ».

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» минувшим летом. Александр подписал трехлетний трудовой договор с возможностью продления на один сезон.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги центрфорвард провел всего один поединок.