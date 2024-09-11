Маслов уходит из «Спартака» - назван новый клуб игрока

Защитник Павел Маслов покидает «Спартак». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 24-летний футболист перейдёт в «Сочи». «Барсы» арендуют Маслова до конца сезона 2024/2025 без права выкупа.

Отмечается, что у «Спартака» будет возможность вернуть Маслова зимой. В период аренды большую часть заработной платы защитника возьмёт на себя «Сочи».

Если по какой-то причине трансфер Маслова в «Сочи» сорвётся, воспользоваться этим могут «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».

Стоит сказать, что действующий контракт Павла Маслова со «Спартаком» рассчитан до следующего лета.