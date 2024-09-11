Деменко назвал игрока, которому перестал доверять Карпин

Экс-игрок «Ростова» Максим Деменко прокомментировал информацию о потенциальном трансфере полузащитника «жёлто-синих» Даниила Уткина в грозненский «Ахмат».
«Стал получать меньше игровой практики, и это стало основной причиной, чтобы отдать его в аренду или продать. Что касается потери для команды - Валерий Георгиевич перестал ему доверять», - приводит слова Деменко Metaratings.ru.
Напомним, что Даниил защищает цвета «Ростова» с лета 2022 года. Полузащитник сыграл за команду 73 поединка, отметившись четырьмя голами и 17 ассистами. Трудовое соглашение хавбека рассчитано до середины 2026 года.
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