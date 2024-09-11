Газизов оценил работу главного тренера махачкалинского «Динамо»

Шамиль Газизов, являющийся гендиректором махачкалинского «Динамо», высказался о работе главного тренера команды Хасанби Биджиева.
«Мы довольны его работой. Он показывает свою состоятельность и квалификацию. Тренерский штаб правильно работает. К Биджиеву и всему тренерскому штабу большое доверие», - передает слова руководителя Metaratings.ru.
После семи туров Российской премьер-лиги махачкалинский клуб набрал восемь баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата «Динамо» на домашнем стадионе померяется силами со столичным «Спартаком».
Бан пользователя