Кавазашвили - о трансфере Миранчука: «Мне очень жаль»

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы», - приводит слова эксперта «Советский Спорт».
В начале текущей недели Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента. 28-летний полузащитник подписал двухлетний трудовой договор со швейцарским клубом. Его предыдущим местом работы был московский «Локомотив».
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