Батраков согласился с мнением Карпина о проблеме игроков из России

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков дал комментарий по поводу мнения Валерия Карпина о том, что у российских футболистов есть проблемы с психологией. У молодого игрока спросили, согласен ли он с тренером.

«Да. Мне кажется, если посмотреть на менталитет европейских игроков, у них как будто есть только одна установка: ничего не бояться и победить. Видно, что они не зажаты и от этого у них всё получается», - цитирует Батракова «РБ Спорт».

Батраков допустил, что проблема с менталитетоv российских футболистов заключается в работе с игроками на детском или юношеском уровне.

Напомним, что 19-летний Алексей Батраков в сентябре не смог дебютировать за сборную России, поскольку товарищеский матч против Таиланда отменили из-за тайфуна.