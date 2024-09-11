Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением о дисквалификации форварда команды Джона Кордобы на поединок восьмого тура РПЛ против «Ростова». Колумбиец пропустит игру из-за красной карточки.
«Кордоба - важный игрок команды. Но у нас есть хорошие футболисты, которые смогут заменить его. Что думаю о чемпионской гонке? Всё, что мы можем сделать, это идти от игры к игре и выигрывать», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
Матч «Краснодара» и «Ростова» состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей «быки» занимают второе место.
Бан пользователя