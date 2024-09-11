Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы

«Кордоба - важный игрок команды. Но у нас есть хорошие футболисты, которые смогут заменить его. Что думаю о чемпионской гонке? Всё, что мы можем сделать, это идти от игры к игре и выигрывать», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».