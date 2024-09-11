В «Рубине» приняли решение по нападающему Даку

Албанский нападающий Мирлинд Даку продолжить выступать в казанском «Рубине». Об этом сообщил его отец Фехми Даку.

«Как мне сказал сын, «Рубин» принял решение - он остается в клубе. Мирлинд два дня назад вернулся в Казань и уже тренируется с командой», - передает слова отца Sport24.

Ранее в российской прессе сообщалось об интересе к Мирлинду со стороны московского «Спартака» и «Краснодара».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 26-летний нападающий сыграл семь поединков. Даку отметился семью забитым мячами и двумя результативными передачами. Он занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ.