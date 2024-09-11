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Орещук выбрал между Дзюбой и Соболевым

11 Сентября 2024 • 12:35 Комментировать

Футбольный функционер Роман Орещук провел сравнение между новичком петербургского «Зенита» Александром Соболевым и бывшим форвардом «сине-бело-голубых» Артёмом Дзюбой.

«Соболев слабее во всём в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моё мнение, не знаю, чем руководствовались в «Зените», - передает слова Орещука RT.

Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб минувшим летом. 27-летний центрфорвард подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Роман Орещук Александр Соболев ещё теги
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