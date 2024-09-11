Игрок «Зенита» Волков на днях перенесёт операцию

«Зенит» надолго потерял Сергея Волкова – недавно защитник получил разрыв крестообразной связки на тренировке. В ближайшие дни 22-летний Волков перенесёт операцию в одной из иностранных клиник. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что на восстановление Волкову может понадобиться около полугода. Таким образом, вернуться в строй футболист сможет весной.

После трансфера в «Зенит» Сергей Волков провёл шесть официальных матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

Добавим, что после семи туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.