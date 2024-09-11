Агент: «Тюкавин хочет попробовать силы в Испании»

Футбольный агент Алексей Сафонов дал комментарий по поводу желания форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина поиграть в испанском чемпионате.
«Костя хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате. Ему нравится чемпионат Испании. Мне кажется, что он ему больше всего и подходит. Ему нравится и Англия, но как сейчас туда попадёшь?» - передает слова Сафонова Metaratings.ru.
Напомним, что 22-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Трудовое соглашение нападающего с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.
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