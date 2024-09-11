Агент: «Тюкавин хочет попробовать силы в Испании»

«Костя хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате. Ему нравится чемпионат Испании. Мне кажется, что он ему больше всего и подходит. Ему нравится и Англия, но как сейчас туда попадёшь?» - передает слова Сафонова Metaratings.ru.