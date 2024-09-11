Из «Спартака» может уйти российский защитник

24-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов может сменить команду в ближайшее время.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, в услугах футболиста заинтересованы два представителя Премьер-лиги, и один клуб из первого дивизиона. Не исключено, что Маслов уйдет в аренду до завершения нынешнего сезона.

За «красно-белых» Павел выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех поединках, отметившись одним забитым мячом. Трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.