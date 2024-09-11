Веллитон рассказал, что сделает при встрече с Акинфеевым

Экс-футболист московского «Спартака» Веллитон в разговоре с журналистами вспомнил о стычке с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым во время дерби.

«Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально. Если бы сейчас встретил Акинфеева в Москве, что бы сказал ему? Если бы у меня была такая возможность, я бы подошел, поздоровался и обнял его», - приводятся слова бразильца на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Веллитон долгое время выступал за московский «Спартак». Бразилец защищал цвета «красно-белых» с 2007 по 2014 год. В составе «народной команды» он трижды становился вице-чемпионом России.