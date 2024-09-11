Газизов ответил, реален ли трансфер Кокорина в «Динамо» из Махачкалы

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, ответил на вопрос, реально ли подписать нападающего Александра Кокорина. В настоящий момент этот футболист выступает на Кипре за «Арис».

«Это невозможно. У него есть клуб, где он выступает неплохо. Если Саша вернётся в РПЛ, то в клуб, где есть большие задачи», - цитирует Газизова Metaratings.

Напомним, что в своё время Шамиль Газизов организовал трансфер Александра Кокорина в «Спартак». Впрочем, в московском клубе нападающий оправдать ожиданий не смог.

Махачкалинское «Динамо» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.