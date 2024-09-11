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Парфёнов готов поработать в «Спартаке»

11 Сентября 2024 • 12:10 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Парфёнов заявил о намерении поработать в московском «Спартаке». Последним клубом специалиста был казахстанский «Актобе».

«Поработать в «Спартаке»? Любого спроси, он скажет: «Конечно». Да, я готов. Но разница во фразе «поработать» или «что‑то выиграть». Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дмитрий в бытность футболистом выступал за «Спартак».

В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством команда с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Парфёнов
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