Парфёнов готов поработать в «Спартаке»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов заявил о намерении поработать в московском «Спартаке». Последним клубом специалиста был казахстанский «Актобе».
«Поработать в «Спартаке»? Любого спроси, он скажет: «Конечно». Да, я готов. Но разница во фразе «поработать» или «что‑то выиграть». Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Дмитрий в бытность футболистом выступал за «Спартак».
В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством команда с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Бан пользователя