Парфёнов готов поработать в «Спартаке»

«Поработать в «Спартаке»? Любого спроси, он скажет: «Конечно». Да, я готов. Но разница во фразе «поработать» или «что‑то выиграть». Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».