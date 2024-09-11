Трансфер близок: Уткин уже в Грозном

Полузащитник Даниил Уткин близок к тому, чтобы перебраться из «Ростова» в «Ахмат». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 24-летний футболист в среду ночью приехал в Грозный. Уткин уже прошёл медицинское обследование и в ближайшие часы подпишет трудовое соглашение.

Отмечается, что «Ахмат» арендует Уткина у «Ростова». В договоре опции выкупи прописано не будет.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Даниила Уткина в 6 миллионов евро. За «Ростов» полузащитник выступал с лета 2022 года. С тех пор хавбек провёл 73 официальных матча, в которых забил четыре гола.