В «Динамо» из Махачкалы допускают трансфер Дзюбы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, может ли клуб удивить трансферной бомбой в виде подписания контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Всё возможно. Футболист очень статусный, мастеровитый. Он станет усилением и украшением для многих клубов РПЛ», - цитирует Газизова Metaratings.

Артём Дзюба уже несколько месяцев находится в статусе свободного агента. По завершению сезона 2023/2024 «Локомотив» решил не продлевать контракт с опытным нападающим.

Отметим, что недавно Дзюба отметил свой 36-й день рождения. Представитель игрока недавно говорил о переговорах с несколькими клубами Премьер-лиги.