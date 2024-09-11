Гуарирапа стал ближе к ЦСКА – форвард отправился на обследование

Нападающий Сауль Гуарирапа всё ближе к тому, чтобы перебраться из «Сочи» в ЦСКА. Клубы продолжают переговорный процесс, но они близки к тому, чтобы найти решение по закрытию сделки. Между тем, Гуарирапа уже едет на медицинское обследование для ЦСКА. Обо всём этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

За «Сочи» Сауль Гуарирапа выступает с начала 2024 года. Всего за сочинскую команду венесуэльский форвард провёл 20 официальных матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Сауля в 1,2 миллиона евро.