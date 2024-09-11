Веллитон высказался об уходе Федуна из «Спартака»

Экс-форвард московского «Спартака» Веллитон в разговоре с журналистами высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.
«Мне сообщили об этом на днях. Был уверен, что приеду в Россию, встречу его... Очень удивился, что он больше не в клубе», - передает слова 37-летнего бразильца «Спорт-Экспресс».
Напомним, что летом 2022 года Федун продал полный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» с 14 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.
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