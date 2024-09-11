Абрамов: «Ещё чуть-чуть и «Спартак» будет как «Зенит»

«Теперь модель такая: копировать «Зенит», покупать латиноамериканцев и смотреть, что они делают на поле. Еще чуть-чуть и мы будем как «Зенит». Мы будем не хуже, пусть «Зенит» пугается», - передает слова Абрамова Legalbet.