Абрамов: «Ещё чуть-чуть и «Спартак» будет как «Зенит»

Агент Владимир Абрамов поделился мнением об игре столичного «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Теперь модель такая: копировать «Зенит», покупать латиноамериканцев и смотреть, что они делают на поле. Еще чуть-чуть и мы будем как «Зенит». Мы будем не хуже, пусть «Зенит» пугается», - передает слова Абрамова Legalbet.
В нынешнем сезоне «Спартак» выступает под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. По итогам семи туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 14 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.
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