Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в команду

37-летний бразильский форвард Веллитон в беседе с журналистами ответил на вопрос о потенциальном возвращении в московский «Спартак».
«Моментально бы сказал: «Да!» У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, все еще молодой! Вот если бы ты был президентом, взял бы меня обратно?» - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Веллитон защищал цвета московской команды с 2007 по 2014 год. В составе «Спартака» бразилец трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги. Последним клубом футболиста был «Гремио Новуризонтино».
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