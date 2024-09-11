Экс-форвард «Спартака» Веллитон: «Хочу вернуться, есть желание ещё поиграть»

Бразильский форвард Веллитон, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», высказался насчет своего будущего. Он объяснил, почему сделал паузу в карьере.

«Из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить. Точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться! Есть силы и желание еще поиграть», - приводит слова 37-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Последним клубом Веллитона был «Гремио Новуризонтино». Форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с «народной командой» бразилец три раза становился вице-чемпионом России.