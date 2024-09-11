Парфёнов назвал лучших игроков в истории «Спартака»

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов составил символическую сборную «красно-белых». Он не включил в число 11 лучших ни одного легионера.

«Филимонов. Себя называть? Справа тогда буду. Хлестов, Бушманов, Ковтун, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь, Титов, Баранов. И давайте Писарева», - высказался Парфёнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дмитрий защищал цвета московского коллектива с 1998 по 2005 год.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место. После семи туров подопечные Деяна Станковича набрали 14 баллов. Московская команда отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.