Гладилин высказался о летних трансферах клубов РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о летних трансферах клубов Российской премьер-лиги.
«Все ведущие команды, которые претендуют и хотят бороться за чемпионство, за Кубок России - почти все они усилились. Все зависит от того, у кого какие есть возможности», - цитирует Гладилина «Газета.Ru».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели семь туров. На первом месте с 17 набранными баллами располагается петербургский «Зенит». Вторым идет «Краснодар», в активе «быков» 15 очков. Топ-3 замыкает московский «Локомотив», на счету которого тоже 15 баллов.
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