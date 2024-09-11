В «Динамо» объяснили, почему не подписали Антона Миранчука

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему «бело-голубые» решили не подписывать полузащитника Антона Мирачука в летнее трансферное окно.

«Вопрос обсуждался, но приняты другие решения. Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты», - передает слова руководителя «Советский спорт».

Напомним, что Миранчук на этой неделе перешел в швейцарский клуб «Сьон». 28-летний российский полузащитник подписал двухлетнее трудовое соглашение. Антон присоединился к швейцарцам в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был московский «Локомотив».