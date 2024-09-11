Бышовец: «У «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о силе петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Думаю, у «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне. В атаке «Зенита» ведь уже целая очередь из игроков», - передает Legalbet слова Бышовца.

Напомним, что петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата страны «Зенит» набрал 17 баллов после семи туров. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка. Следующий матч питерцы проведут против ЦСКА.