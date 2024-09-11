Орещук оценил решение Чалова уйти из ЦСКА

Футбольный функционер Роман Орещук высказался о трансфере российского центрфорварда Фёдора Чалова в греческий ПАОК из московского ЦСКА.

«На мой взгляд, это сильная команда. В первую очередь ее необходимо рассматривать как трамплин. Это неплохой вариант. Фёдор сделал продуманный шаг с прицелом на будущее», - приводит слова Орещука RT.

Чалов пополнил ряды ПАОКа в летнее трансферное окно. Его трансфер обошелся греческому клубу в три миллиона евро. 26-летний россиянин подписал с новым клубом трехлетний трудовой договор. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается в 11 миллионов.