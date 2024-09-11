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Антон Миранчук выбрал мечту, а не деньги

11 Сентября 2024 • 09:25 Комментировать (2)

9 сентября швейцарский «Сьон» официально объявил о подписании 28-летнего российского полузащитника Антона Миранчука. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, ушёл ли на повышение экс-хавбек «Локомотива».

О «Сьоне»

Последний раз «Сьон» попадал в еврокубки в сезоне-2017/18, однако не смог продвинуться дальше третьего отборочного раунда Лиги Европы. С того момента клуб практически каждый год боролся за выживание, а в прошлом сезоне и вовсе выступал во второй по силе швейцарской лиге.

В текущей кампании «Сьон» стартовал неплохо, набрав десять очков в шести турах. На данный момент команда замыкает чемпионскую группу. Кто не в курсе, чемпионат проходит в два этапа — после регулярного сезона команды делятся на две группы с 1-го по 6-е место и с 7-го по 12-е место. Если «Сьон» сможет пробиться в топ-6, то добраться до еврокубков будет не так сложно, ведь у Швейцарии целых пять путёвок.

При этом нельзя не сказать, что «Сьон» — вторая снизу команда по стоимости в Швейцарии. Весь состав оценивается в 15 миллионов евро, а 6 из них стоит Миранчук.

Мечту на деньги не меняют

Нетрудно догадаться, почему Миранчук поехал играть в Швейцарию в не самый статусный клуб. Причиной отъезда стало желание Миранчука попробовать свои силы в Европе, а так как в сильнейших лигах трансферное окно уже закрылось, то пришлось выбирать из того, что осталось. Конечно, Миранчук мог бы пойти в «Зенит», от которого у него всё лето лежало предложение, но Антон не стал менять мечту на деньги и выбрал футбол. За свою карьеру он достаточно заработал в «Локомотиве» и может себе позволить поиграть в удовольствие. А вдруг получится?

Перспективы

Перспективы Миранчука в «Сьоне» не кажутся туманными. Переезд игрока в Швейцарию можно оценивать исключительно с положительной стороны. Если клуб продолжит демонстрировать хорошие результаты, а Миранчук быстро вольётся в коллектив, то уже через пару лет в самом расцвете сил он может отправиться в один из статусных клубов Европы.

Миранчука и так уже знают в Европе, ведь не зря ходили слухи об интересе к нему со стороны нидерландских и французских клубов. Поэтому если он покажет свой уровень в этом сезоне, то попадёт на карандаш к клубам из топ-лиг, а если Миранчук в будущем сверкнёт ещё и в еврокубках, то уже можно будет замахнуться и на статусные клубы.

Дмитрий Миляев


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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Чемпионат Швейцарии Антон Миранчук РПЛ ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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I am Russian
11 Сентября 2024 в 10:01
Мечту он выбрал, но не футбольную, перебраться в страну по красивее. В чемпионат уровнем ниже, меньше напрягов выбрал. Как футболист тут он закончился.
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ЯРЫЙ БРЮС
11 Сентября 2024 в 09:33
ну с таким лицом конечно в Барсе или Сити делать ему нечего )))
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