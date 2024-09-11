Силкин считает, что «Динамо» неправильно поступило с Шуниным

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе из столичного коллектива вратаря Антона Шунина. Боссы клуба решили не предлагать футболисту новый трудовой договор.

«Это неправильно. Надо было человеку объяснить и дать понять, что не хотите продлевать контракт. Человек много игр сыграл, претендовал на рекорды. С игроками надо нормально общаться и прощаться», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Шунин является воспитанником футбольной академии «Динамо». За «бело-голубых» голкипер выступал с 2007 по 2024 год. На его счету 15 матчей в сборной России.