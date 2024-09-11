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Мангаш раскрыл свои цели в «Спартаке»

11 Сентября 2024 • 09:01 Комментировать

Новоиспеченный защитник «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о своих целях в московском клубе.

«Цели очевидны - выиграть трофеи. Побеждать как можно больше и помогать команде добиваться поставленных задач», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

Накануне московский клуб отрапортовал о переходе 26-летнего португальского латераля. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

Стоит отметить, что Рикарду является воспитанником академии лиссабонской «Бенфики». С 2023 года Мангаш выступал за «Виторию Гимарайнш». В составе этой команды защитник провел 38 поединков, отметившись пятью голами и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рикарду Мангаш
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